MERCATO – NAESSENS: “Stavo per firmare col Catania…”

L’attaccante belga Jens Naessens conferma che, nei mesi scorsi, è stato vicino al passaggio al Catania prima di trasferirsi al Foggia. Adesso è infortunato al tendine d’Achille ed ha ancora molta strada da fare con la riabilitazione:

“Mi dispiace molto di non aver potuto mostrare le mie qualità ai tifosi rossoneri. Prima di venire a Foggia, non giocavo da molto tempo per via del Covid, quindi nella partita contro il Bari ero ancora lontano dal mio massimo livello di forma. Devo dire che mi è dispiaciuto molto non aver dimostrato chi è il vero Naessens. Un mese prima di firmare con il Foggia, ero vicino al Catania. Avevamo un accordo e stavo per firmare lì, mi ero anche allenato con loro, ma poi è saltato tutto. Poche settimane dopo, ricevo una proposta dal Calcio Foggia, ho controllato la storia del club e ho visto che il Foggia era davvero una gloriosa squadra in passato. Ho subito pensato che una città così merita categorie superiori e quindi volevo aiutare questo club a salire subito in B, purtroppo il mio infortunio ha deciso diversamente”, le parole riprese da foggiagol.it.

