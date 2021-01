MERCATO: niente Catania per Di Gennaro, va all’Alessandria

C’era anche il Catania sulle tracce del difensore classe 1994 del Livorno Matteo Di Gennaro, in scadenza di contratto a giugno. Il centrale difensivo piaceva al Pescara in Serie B dopo essere stato vicino alla Reggiana in estate e, nel campionato di Lega Pro, oltre al Catania si è fatta avanti l’Alessandria. Proprio il club piemontese ha perfezionato in queste ore il tesseramento del giocatore, prelevato a titolo definitivo facendogli sottoscrivere un accordo valido fino a giugno 2023. Il Catania, invece, rinforzerà ulteriormente la difesa con Antonio Giosa.

