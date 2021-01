MERCATO: Pecorino, la Juventus ci riprova ma intanto sonda il terreno per Pandolfi

Prima offerta da circa 500mila euro rispedita al mittente, ma la Juventus continua a trattare l’acquisto di Emanuele Pecorino. Joe Tacopina è stato chiaro pubblicamente, dichiarando di essere “sciocco e stupido” a privarsi in questo momento della punta rossazzurra. In realtà Pecorino andrebbe via solo per un’offerta davvero importante e la volontà del giocatore avrebbe il suo peso nella vicenda. Ad oggi la trattativa non decolla, il Catania continua ad opporre resistenza e non è un caso se la società bianconera sta sondando il terreno per altri attaccanti. Tra questi, in particolare, il giocatore della Turris Luca Pandolfi che, attraverso una cifra leggermente inferiore al milione di euro, potrebbe lasciare la Campania per avere un futuro nella Juventus Under 23.

