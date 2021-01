MERCATO: Pelagatti, il Catania insiste. Padova alla ricerca di un sostituto

Il Catania non molla la presa su Carlo Pelagatti, 31enne difensore attualmente in forza al Padova. Pelagatti ha già indossato la casacca rossazzurra nella complicata stagione 2015/16, quella successiva alla retrocessione d’ufficio dalla B al campionato di Lega Pro. Già la scorsa estate la dirigenza provò a riportarlo ai piedi dell’Etna, non riuscendo nell’intento. Ci riprova in questa sessione di calciomercato e, stavolta, aumentano le probabilità che il trasferimento si possa concretizzare. Il Padova non ha detto no al Catania, ma necessita di reperire sul mercato un sostituto all’altezza. Si fanno già i primi nomi in tal senso, in primis l’esperto Luca Rossettini, padovano doc che ha già vestito la maglia biancoscudata e non trova spazio a Lecce. L’interesse del Catania nei confronti di Pelagatti è confermato, la piazza etnea è gradita a quest’ultimo ma lascerà Padova soltanto se i patavini riusciranno a sostituirlo.

