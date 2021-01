MERCATO – Da Reggio Calabria: “Catania tra i club interessati a Bellomo”

Nome di spicco per il mercato del Catania: il 29enne barese attualmente in forza alla Reggina, Nicola Bellomo. Centrocampista che può anche giostrare sulla trequarti di campo e sulla corsia esterna offensiva, secondo informazioni provenienti da Reggio Calabria, in particolare dai colleghi di reggionelpallone.it, il Catania sarebbe tra le società interessate al profilo di Bellomo. Non si esclude una sua eventuale partenza in questa sessione di mercato, soprattutto a seguito dell’addio in panchina del tecnico Mimmo Toscano con cui era titolare inamovibile. Anche la Triestina e altri club del girone B di Serie C alla finestra.

