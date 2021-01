MERCATO: Rolando, avanza il Bari

Bari davanti ad Alessandria e Catania per l’esterno della Reggina Gabriele Rolando. Il profilo del giocatore classe 1995 piace anche alla società rossazzurra, ma non ci sono le condizioni per affondare i colpi. Dopo che l’Alessandria si era portata in vantaggio proponendo un contratto a cifre importanti, ecco il rilancio deciso del Bari che potrebbe fare la differenza. Si avvicina il ritorno di Rolando nel girone C di Serie C trasferendosi in Puglia attraverso la formula del prestito con diritto (o obbligo) di riscatto del cartellino in favore del club biancorosso.

