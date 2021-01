MERCATO – Stampa bergamasca: “Gomez-Siviglia, meno di un milione nelle tasche del Catania”

Alejandro Gomez dall’Atalanta al Siviglia per una cifra pari a circa 7.5 milioni di euro (5.5 milioni più bonus). Questo consentirà al Catania di beneficiare di una percentuale che, secondo quanto riporta la stampa bergamasca e, nello specifico, il portale tuttoatalanta.com, sarebbe pari al 30% (non il 25% come risultava da più parti) della rivendita superiore a 3 milioni, quantificando in circa 750mila euro l’incasso del club rossazzurro.

