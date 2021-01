MERCATO – Stampa toscana: “Grosseto, sogno Mazzarani difficile da realizzare”

Anche il Grosseto sulle tracce di Mazzarani. La conferma arriva dalla stampa toscana, precisamente dai colleghi di grossetosport.com: “C’è un sogno abbastanza difficile da realizzare – si legge – che risponde al nome di Andrea Mazzarani, trequartista 31enne in forza al Catania, uno che nella scorsa stagione ha realizzato 7 gol in 29 presenze. Per convincerlo a vestire il biancorosso occorrerebbe un biennale”.

Pista non semplice, dunque, quella che porta al calciatore romano. Sulle sue tracce soprattutto il Ravenna, ma il Livorno spera ancora di tesserarlo nel caso in cui arrivi tempestivamente la tanto attesa fideiussione, necessaria per intervenire sul mercato in entrata.

