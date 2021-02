MERCATO: Volpe più vicino al Catania

Interesse che la redazione di TuttoCalcioCatania.com vi aveva anticipato nei giorni scorsi, adesso che si avvicina la chiusura del calciomercato invernale la trattativa è entrata nel vivo. Michele Volpe potrebbe vestire la maglia del Catania. C’è un dialogo costante tra le parti, sono arrivate rassicurazioni da Frosinone sulle condizioni fisiche dell’attaccante, il cui profilo è assai gradito al Catania che già in estate fece un sondaggio. Allora il giocatore era alle prese con un infortunio non di poco conto, ma adesso scalpita per tornare in campo e Catania rappresenta una soluzione molto valida per ripartire. Intesa vicina sulla base del prestito, ma bisogna ancora mettere a posto alcuni tasselli entro le ore 20:00 di lunedì 1 febbraio, quando il mercato chiuderà i battenti.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***