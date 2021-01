MERCATO: Welbeck, fiducia per il rinnovo

C’è anche Nana Welbeck tra i calciatori attualmente in scadenza di contratto. Come tutti gli elementi di spicco nella rosa a disposizione di Mister Giuseppe Raffaele, non mancano richieste da società di categoria superiore per il centrocampista italo-ghanese. La dirigenza, per bocca dello stesso Direttore dell’Area Sportivo Maurizio Pellegrino, ha dato comunque rassicurazioni. Welbeck, così come Kalifa Manneh, Kevin Biondi e Miguel Ángel Martínez, sono giocatori importanti per il Catania che non dovrebbe incontrate difficoltà a perfezionare gli accordi per i rispettivi rinnovi nelle prossime settimane.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***