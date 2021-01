DI NAPOLI (all. Paganese): “Cuore e gambe contro una buona squadra, faremo la nostra partita”

In casa azzurrostellata parla solo il mister Raffaele Di Napoli, alla vigilia di Paganese-Catania. L’ex allenatore dell’Akragas sprona i suoi giocatori a dare il massimo domenica contro la formazione dell’Elefante:

“Si è concluso un girone d’andata al di sotto delle nostre possibilità. Sappiamo di dovere fare molto meglio e di rimboccarci le maniche, crescendo in autostima e convinzione in quello che facciamo. Affrontando questo girone intensamente e con orgoglio. Veniamo da una gara in cui per 60 minuti ho visto un discreto calcio, apportando delle modifiche a livello di mentalità”.

“Il Catania? E’ una buona squadra, l’abbiamo studiata, cerchiamo di fare la nostra gara. Siamo pronti, chiedo ai ragazzi di metterci dentro cuore e gambe contro un avversario costruito per vincere ed in lotta per i play off. Dobbiamo provare a fare lavorare molto il Catania sul campo, valorizzando le nostre qualità. Domenica ci sarà da battagliare”.

“Quando si concretizza un cambio di allenatore qualche problema deve esserci. Tenteremo di accelerare i tempi di crescita, i ragazzi devono essere spregiudicati e orgogliosi di vestire questa maglia, lottando su ogni pallone. Con più organizzazione, alzando il ritmo e l’intensità nell’arco dei 90 minuti”.

