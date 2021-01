PAGANESE – CATANIA: dirige Colombo, un precedente dell’arbitro con la squadra campana

Sono stati designati gli arbitri per la 20/a giornata – prima di ritorno – del campionato di Serie C. Paganese-Catania, in programma domenica pomeriggio con fischio alle ore 15:00 allo stadio “Marcello Torre” e valida per il girone C, sarà diretta da Andrea Colombo (Como). Assistenti Marco Carrelli (Campobasso) e Antonio Severino (Campobasso). Quarto ufficiale Giorgio Vergaro (Bari).

Nessun precedente per il Catania con il “fischietto” lombardo, mentre si registra una gara della Paganese disputata sotto la direzione di Colombo il 17 novembre 2019 contro il Bari: 0-1 il risultato finale a Pagani, decisiva la rete dell’ex rossazzurro Mirco Antenucci al minuto 71.

