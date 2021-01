ESCLUSIVA – Di Piazza, l’agente: “Catania? Non c’è niente”

In queste ore è circolata l’ipotesi di un ritorno di fiamma del Catania per l’attaccante in forza al Catanzaro Matteo Di Piazza, ex rossazzurro. Almeno per il momento giungono smentite su questo fronte. Giovanni Tateo, procuratore del giocatore, ai nostri microfoni ha rilasciato le seguenti brevi dichiarazioni: “Mi state chiamando in tanti per verificare questa possibilità. Col Catania non c’è assolutamente niente. Nessun contatto”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***