DI PIAZZA: “Reazione da squadra vera. Gol all’esordio profuma di riscatto, con questa classifica mi diverto ancora di più”

L’attaccante del Catania Matteo Di Piazza torna in Sicilia e va subito in gol contro il Monopoli. Queste le sue dichiarazioni nel post-gara:

“Non c’era nessun pericolo ma, all’improvviso, è arrivato questo gol del Monopoli. Siamo rimasti compatti, reagendo da squadra, da gruppo vero. Soprattutto giocando a calcio. Voglio ringraziare tantissimo il mister ed il Direttore per avermi dato la possibilità di tornare in una grande piazza, dove forse ho lasciato qualcosa a metà. Questo mi ha dato più forza. E’ come se questo fosse il mio ultimo anno in carriera. Il gol all’esordio profuma di riscatto perchè vengo da sei mesi particolari, lo dedico a mia moglie e mia figlia. Segnare è molto importante per me, quando arriva anche un bel risultato e ti trovi messo bene in classifica ti diverti ancora di più. L’assist? Sono situazioni che si provano spesso, mi fa piacere soprattutto per Jacopo, un ragazzo che merita. Ma è stato più importante il risultato. Come sto? Non faccio 90′ da giugno, a Catanzaro non ho mai avuto la possibilità di essere in forma. Cercherà con l’aiuto dello staff di recuperare prima possibile. Juve Stabia? Tutti i giorni penso alle partite da giocare. Se continuiamo a dimostrare quello che stiamo facendo, possiamo prenderci delle belle soddisfazioni. Tutti diamo il massimo, i ragazzi mi hanno accolto bene, ho visto un gruppo compatto. Anche chi non gioca vuole dimostrare qualcosa, buon per l’allenatore che ha tante scelte a disposizione”.

VIDEO: le dichiarazioni di Di Piazza

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***