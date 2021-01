DI PIAZZA: sondaggio chiuso, il 65% dei votanti contario al suo ritorno

Il Catania ha formalizzato giovedì l’accordo per il trasferimento dell’attaccante Matteo Di Piazza dal Catanzaro in prestito secco. Torna alle pendici dell’Etna il calciatore palermitano che il Catania cedette proprio ai giallorossi calabresi lo scorso anno. Di Piazza torna in Sicilia dopo avere siglato 15 gol in rossazzurro su 45 presenze. Attraverso un sondaggio pubblicato nei giorni scorsi abbiamo chiesto ai tifosi se fossero favorevevoli al suo ritorno. Ebbene, a differenza di Andrea Russotto in cui prevalse nettamente il “sì”, in questo caso il 65% dei votanti ha optato per il “no”, schierandosi contro il 35% che, invece, approva la scelta del club. Riuscirà il giocatore, sul campo, a fare ricredere tutti quei tifosi che hanno mostrato disappunto?

