DA ‘LA SICILIA’: ristrutturazione debito, la preziosa collaborazione del Comune di Mascalucia

L’Amministrazione comunale di Mascalucia ha comunicato la propria disponibilità a chiudere l’accordo col Catania per la ristrutturazione del debito. E’ stato accertato che il debito relativo agli anni 2016-19 non è di 3 milioni d 200mila euro da di 2 milioni e 137mila: il Comune ha proposto l’immediato versamento di un milione e 400mila euro più 700mila da spalmare in 6-7 anni. Inoltre viene chiesta al Catania la ristrutturazione del campo sportivo Guglielmino di Massannunziata dove i rossazzurri si sono allenati prima del completamento di Torre del Grifo e la somma di 400mila euro per la valorizzazione della Villa comunale accanto al municipio al posto della realizzazione dell’eliporto proposta dalla società etnea. Vincenzo Magra, Sindaco di Mascalucia, ha ammesso di avere fatto “tutto il possibile per venire incontro alla maggiore società calcistica della nostra provincia”. Resta da risolvere il nodo debito con l’Agenzia delle Entrate.

