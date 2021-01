RUSSOTTO: si va verso le 100 presenze in maglia rossazzurra

Dal 2015 al 2018, Andrea Russotto ha sommato le sue prime 91 gare con il Catania, firmando 16 gol e 14 assist. Tornando in Sicilia, l’attaccante romano avrà dunque la possibilità di migliorare il suo score in termini di marcature e assist, ma anche in relazione al totale di presenze vestendo la maglia rossazzurra. In questo senso si avvicina il traguardo delle 100 apparizioni. Russotto, dopo la sfortunata avventura ai Play Off con la Robur Siena, torna alle pendici dell’Etna per provare a raggiungere quella B tanto inseguita e desiderata.

