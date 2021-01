SCIENZA (all. Monopoli): “Servirà una prestazione super. Catania, campagna acquisti faraonica con giocatori fortissimi negli ultimi 30 metri”

Si avvicina la trasferta di Catania. L’allenatore del Monopoli Giuseppe Scienza, tra i tanti ex dell’incontro, carica la sua squadra in vista di una partita dal coefficiente di difficoltà elevato:

“La nostra situazione è ancora molto precaria. Il vero campionato del Monopoli è iniziato nella prima giornata di ritorno. Abbiamo cambiato tantissimo nella sessione invernale del mercato. Bisogna lavorare sodo, tenendo i ritmi altissini, alzando l’intensità ed il livello di concentrazione. Avevamo perfezionato l’ingaggio di Jakimovski che ha esordito e, dopo una settimana, è andato via. Non mi era mai successo qualcosa del genere ma, di fronte ai problemi familiari, società ed allenatore possono fare poco. Quest’anno siamo molto sfortunati, succedono cose strane. Al suo posto è arrivato Matteo Liviero, ottimo giocatore di categoria che ci darà una mano ma viene da sei mesi d’inattività. Bizzotto sta bene, Bunino ha avuto qualche acciacchino fisiologico in settimana. Quando è entrato in campo ha cambiato la partita due volte, peccato per il rigore fallito col Catanzaro ma si è inserito bene nel gruppo. Lui, Starita, Soleri e Samele sono quattro attaccanti che stanno lavorando benissimo con grande partecipazione agli allenamenti”.

“Siamo rinfrancati dal successo ottenuto sulla Juve Stabia, ma anche consapevoli che ci aspettano due gare molto dure, a cominciare da Catania. I ragazzi mi dicono che si respira un’aria diversa. La vittoria ha portato un pò più di morale e autostima, abbiamo avuto un periodo davvero molto sfortunato attraverso il quale non sono arrivati dei risultati per errori ma anche episodi rocamboleschi. Domenica affrontiamo il Catania che ha fatto una campagna acquisti faraonica in estate, prendendo tutto quello che poteva e voleva. I giocatori sono stati scelti, non ultimo Di Piazza che fa capire quanto la società sia forte e con grandi ambizioni. Di sicuro il Catania è una delle candidate alle prime 4-5 posizioni”.

“Lo 0-2 dello scorso anno? Giocammo una grande partita allora, ma quel Catania era in difficoltà anche se poi si riprese nel finale di stagione. Dovremo disputare un match ancora superiore perchè questo Catania ha gran qualità sia in mezzo al campo che là davanti con giocatori fortissimi e pericolosi che, negli ultimi 30 metri, sono in grado di castigarti alla prima disattenzione. Nelle ultime gare ho visto gol frutto di giocate meravigliose. Russotto e Di Piazza si sono aggiunti a Piccolo, Biondi, Sarao. Dovremo essere estremamente equilibrati, molto presenti e precisi. Disputando una super partita fatta di agonismo, concentrazione e coraggio. Non possiamo permetterci di abbassare la qualità e quantità della nostra prestazione. A volte questo non basta quando affronti queste squadre dotate di una qualità offensiva clamorosa. Noi, comunque, ultimamente abbiamo dimostrato al cospetto di avversi forti di potercela giocare, a patto che siamo a posto sul piano fisico. Sotto questo aspetto abbiamo registrato un aumento dei valori nelle ultime settimane”.

