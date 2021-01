SERIE C – 13 gennaio: i movimenti di mercato nel girone C. Perez saluta la Virtus Francavilla, il Monopoli cede Marilungo e Giorno

Oggi, mercoledì 13 gennaio, varie operazioni ufficializzate o in dirittura d’arrivo per quanto riguarda il girone C di Serie C.

Formalizzato l’ingaggio dell’ex attaccante rossazzurro Elio Calderini (contratto fino al 2022), la Cavese ha definito in ogni suo aspetto anche il trasferimento del terzino Salvatore Tazza al Bisceglie. Pugliesi che, inoltre, prelevano dall’Atalanta l’ala classe 2000 Matteo Pedrini e il terzino destro Filippo Gilli, in prestito dall’Arezzo. Il Monopoli ufficializza l’ingaggio del portiere Roberto Taliento (1999), cede il centrocampista Francesco Giorno all’Alessandria e risolve il contratto di prestito della punta Guido Marilungo, che viene ceduta a titolo temporaneo alla Carrarese (via Ternana). In via di definizione il ritorno di Andrea Russotto al Catania.

Secondo quanto riporta tuttoc.com, la Cavese è vicina al tesseramento del centrale difensivo Marco Baldan (Arezzo), l’ex Catania Antonio Porcino è ad un passo dal trasferimento al Catanzaro mentre la Virtus Francavilla perde la punta Leonardo Perez, direzione Arezzo. Turris ad un passo dal chiudere la trattativa per l’attaccante Kayro Flores Heatley, classe 1998 di nazionalità nicaraguense.

