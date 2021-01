SERIE C – 19 gennaio: i movimenti di mercato nel girone C

Martedì 19 gennaio, varie operazioni ufficializzate o in dirittura d’arrivo per quanto riguarda il girone C di Serie C.

La Viterbese ha ceduto a titolo definitivo alla Paganese il centrocampista classe 1996 Stefano Antezza. Secondo quanto riporta tuttoc.com, il Potenza potrebbe tesserare dal Catania il difensore Mario Noce, che così raggiungerebbe un altro catanese ed ex rossazzurro, Rosario Bucolo. L’attaccante Domenico Santoro dovrebbe lasciare Monopoli, direzione Serie D (Casarano). Sempre più forte il pressing del Catanzaro per la punta Luigi Cuppone (Casertana). Gheorge Fomov, centrocampista moldavo classe 2001, verso la Vibonese a titolo definitivo via Grosseto.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***