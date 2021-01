Mercoledì 20 gennaio, varie operazioni ufficializzate o in dirittura d’arrivo per quanto riguarda il girone C di Serie C.

La Juve Stabia ha definito l’acquisto dell’attaccante Gennaro Borrelli, classe 2000, proveniente dal Pescara via Cosenza. Antonio Porcino è un calciatore del Catanzaro. L’esterno sinistro, svincolato dal Livorno, si è legato al club giallorosso fino a giugno del 2022. Risoluzione consensuale del legame contrattuale tra il calciatore Domenico Santoro ed il Monopoli, che ufficializza anche il tesseramento dell’esterno sinistro Nikola Jakimovski – fino al 30 giugno 2021 – e perfeziona l’ingaggio del difensore Nicola Bizzotto. Monopoli che, inoltre, con l’avvallo dell’Inter cede il diritto alle prestazioni sportive del portiere Giacomo Pozzer alla Lucchese. Come riporta tuttomercatoweb.com, l’estremo difensore Matteo Kucich torna alla Cavese dopo sei mesi in B col Pisa. Il Bari saluta la punta Simone Simeri, direzione Ascoli.

