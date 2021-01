SERIE C – 22 gennaio: i movimenti di mercato nel girone C

Venerdì 22 gennaio, varie operazioni ufficializzate o in dirittura d’arrivo per quanto riguarda il girone C di Serie C.

Il Monopoli preleva dalla Fermana, in prestito con diritto di riscatto, il calciatore Simone Isacco e cede al Fano il diritto alle prestazioni sportive (titolo definitivo) della punta Alvaro Montero. Il difensore Edgar Elizalde lascia Catanzaro e viene ceduto in prestito alla Juve Stabia (via Pescara). Gabriele Galardi, esterno classe 1992, dopo avere concluso anticipatamente l’esperienza alla Viterbese si trasferisce alla Lucchese, in prestito dal Milan. Gioele Origlia, che ha risolto nei giorni scorsi il contratto con la Casertana, riparte dalla Serie D (Picerno). Verso il prestito alla Virtus Francavilla – secondo quanto ripreso dai colleghi di tuttoc.com – l’attaccante Andrea Adorante, di proprietà del Parma. Forte pressing del Bari per il centravanti Pietro Cianci (Potenza, ma il cartellino appartiene al Teramo).

