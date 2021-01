SERIE C – 25 gennaio: i movimenti di mercato nel girone C

Lunedì 25 gennaio alcune operazioni in dirittura d’arrivo per quanto riguarda il girone C di Serie C.

In via di definizione il passaggio dal Catanzaro all’Arezzo di Paride Pinna. Il difensore dovrebbe firmare un contratto di durata biennale nelle prossime ore. Importante movimento in uscita per il Bari. Ai saluti l’attaccante Adriano Montalto, ripartirà dalla Serie B (Reggina). Fumata bianca vicina. La Juventus cerca rinforzi per il reparto offensivo della formazione Under 23, in alternativa ad Emanuele Pecorino valuta il profilo di Luca Pandolfi (Turris). La Cavese potrebbe utilizzare come pedina di scambio la punta Domenico Germinale, richiesta da almeno 5-6 società di Lega Pro. Il Monopoli, invece, ha ceduto Salvatore Rimoli al Nardò in prestito.

