SERIE C – 29 gennaio: i movimenti di mercato nel girone C

Venerdì 29 gennaio, varie operazioni ufficializzate per quanto riguarda il girone C di Serie C.

La Casertana cede in prestito Francesco Petito alla Nocerina, formalizza la cessione al Gubbio di Francesco Fedato (titolo definitivo) e lascia partire l’esterno Lorenzo Valeau, diretto al Fano (via Roma). I falchetti, inoltre, prelevano in prestito con diritto di riscatto e controriscatto dal Mantova l’attaccante Simone Rosso. Il Foggia preleva dal Lanuesi il giovane portiere Lorenzo Jorio, trasferendo al Matelica l’estremo difensore Leonardo Vitali. Restando in Puglia, la Virtus Francavilla Calcio acquisisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Miccoli, proveniente dall’Fk Dinamo Tirana (definitivo).

Movimento in uscita per il Bari che cede in prestito il centrocampista Zaccaria Hamlili al Gubbio. Come sottolineato anche dal tecnico Giuseppe Scienza a mezzo stampa, il Monopoli acquisisce il laterale sinistro Matteo Liviero: contratto fino a giugno con diritto d’opzione annuale. Risoluzione consensuale con la Vibonese per Alessandro Prezzabile. Ufficializzato a Catanzaro l’ingaggio di Jefferson dal Padova (titolo temporaneo), lo stesso club giallorosso interrompe il prestito di Allan Jean Evan’s (Crotone).

L’esterno offensivo Francesco Golfo è un nuovo giocatore del Catania, arriva in prestito via Parma dopo l’esperienza alla Juve Stabia. Le Vespe, a loro volta, ingaggiano il centrocampista classe 2001 Edoardo Iannoni, prestato dalla Salernitana. La Viterbese, infine, si assicura in prestito con diritto di riscatto dal Torino le prestazioni sportive del calciatore Michel Ndary Adopo.

