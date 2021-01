SERIE C – 5 gennaio: da Bucolo a Bubas, i movimenti di mercato nel girone C

Oggi, martedì 5 gennaio, varie operazioni ufficializzate o in dirittura d’arrivo per quanto riguarda il girone C di Serie C.

Detto di Rosario Bucolo (passato al Potenza) e degli altri ex rossazzurri Giuseppe Carriero e Joel Baraye (ceduti all’Avellino), l’attaccante Michele Vano – richiesto anche da società del raggruppamento meridionale – ha accettato la proposta del Perugia. Il Catanzaro ha formalizzato la cessione di Daniele Altobelli all’Arezzo, mentre l’Avellino ha prestato al Renate il calciatore Riccardo Burgio. Importante rinforzo in avanti per la Cavese che piazza il colpo Sergio Nicolás Bubas, in arrivo a titolo temporaneo dalla Juve Stabia. Mauro Facci nuovo Direttore Sportivo della Viterbese, al lavoro per portare in gialloblù la punta ormai ex Livorno Murilo. In stand-by la trattativa per il passaggio di Luca Pandolfi dalla Turris al Bari (via Napoli). C’è, comunque, tanta concorrenza per l’attaccante che piace anche al Catania, il quale ha manifestato apprezzamenti per Jefferson (Padova) ed è vicino a Franco Zuculini.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***