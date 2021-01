SERIE C – 6 gennaio: da Riggio a Soleri, i movimenti di mercato nel girone C

Oggi, mercoledì 6 gennaio, varie operazioni ufficializzate o in dirittura d’arrivo per quanto riguarda il girone C di Serie C.

Tris di acquisti per il Monopoli che preleva in prestito il difensore classe 1996 Cristian Riggio (Catanzaro), a titolo definitivo il centrocampista Michele Currarino (Virtus Entella) e dal Padova, a titolo temporaneo, la punta Edoardo Soleri. Termina l’avventura catanese di Enrico Piovanello, che riparte ufficialmente dall’Imolese, società vicina anche all’ingaggio di Accursio Bentivegna (Juve Stabia). Alessandro Marianelli è un nuovo giocatore della Viterbese: l’Acireale ha annunciato la cessione al club laziale del difensore classe 2001. Esperienza in prestito per Antonio Pizzella, che l’Avellino trasferisce alla Folgore Caratese. Carmine Iannone, giovane attaccante classe 2001 di proprietà della Salernitana, lascia il Foggia per trasferirsi alla Juve Stabia.

