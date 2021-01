SERIE C – 8 gennaio: i movimenti di mercato nel girone C. Bisceglie attivo, ufficializzato il colpo Murilo per la Viterbese

Oggi, venerdì 8 gennaio, varie operazioni ufficializzate o in dirittura d’arrivo per quanto riguarda il girone C di Serie C.

Rinforzo in porta per il Bisceglie, arriva dall’Arezzo Andrea Loliva. I pugliesi, secondo quanto informa tuttoc.com, sono inoltre ad un passo dal terzino Alessandro Gilli, proveniente anch’egli dall’Arezzo, ed interrompono il contratto di prestito via Parma di Michele Laraspata, a sua volta diretto ai maltesi dell’Hamrun. La medesima fonte informa che il Potenza pesca in Serie D prelevando la punta Davide Cavaliere (Fasano) ed è in dirittura d’arrivo il passaggio del giovane attaccante del Catanzaro Vincenzo Furina al Napoli. Colpo in avanti per la Viterbese che, invece, si assicura ufficialmente il diritto alle prestazioni sportive della punta ex Livorno Murilo Otavio Mendes legandosi al club fino a giugno 2024. Scott Arlotti lascia il Monopoli, risolto consensualmente il contratto. Tra le file della Casertana, rimane in uscita l’ex Catania Lorenzo Valeau.

