SERIE C – Catanzaro, convocati: Pinna c’è, Di Piazza assente

Paride Pinna e Matteo Di Piazza, due nomi che radio mercato ha accostato ripetutamente al Catania negli ultimi giorni. Per quanto concerne il difensore, vi abbiamo parlato della resistenza opposta dal Catanzaro, con il Catania che valuta eventuali alternative qualora l’operazione non andasse in porto. Intanto figura nell’elenco dei convocati per il match Catanzaro-Potenza. Nel caso di Di Piazza, invece, l’agente ha smentito ai nostri microfoni la possibilità di un ritorno in Sicilia del suo assistito ma, intanto, non figura nella lista delle convocazioni. Indizio che qualcosa si muove in direzione Catania, al di là delle smentite?

