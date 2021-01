SERIE C – Felleca (Pres. Foggia): “Il Catania alza la media qualitativa del girone, noi puntiamo alla salvezza”

In attesa di scendere in campo per la 18/a giornata di campionato, il Foggia – avversario del Catania nel successivo turno del girone C – occupa gli stessi punti in classifica degli etnei. Il Presidente della società rossonera Roberto Felleca, però, continua a parlare di obiettivo salvezza. Ecco quanto si legge su tuttocalciopuglia.com:

“Io non ho seguito il girone C degli scorsi anni, ma mi viene da fare una riflessione che riguarda Palermo, Catania e Juve Stabia che alzano la media qualitativa del girone. Noi siamo classificati come rivelazione, ma vi assicuro che è stata con un criterio ben preciso, mix di giovani ed esperti. Obiettivo? Rimane quello dei 42 punti e della salvezza, vogliamo divertirci e continuare a toglierci soddisfazioni. La tranquillità che oggi abbiamo ci permetterà di non avere delusioni, visto che non abbiamo grandi aspettative”.

