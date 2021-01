SERIE C: la Casertana vince ancora, ecco come cambia la classifica

Vento in poppa per la Casertana. Il successo sul Catania ha dato una bella iniezione di fiducia ai falchetti, che hanno successivamente piegato la resistenza della Paganese e vinto, quest’oggi, sul campo del Bisceglie per il recupero dell’11/a giornata. Decisiva la realizzazione di Cuppone al 46′ per lo 0-1 finale.

Con questo risultato i rossoblu si avvicinano alla zona Play Off, come testimonia la classifica aggiornata del girone C:

CLASSIFICA

Ternana 46 Bari 38 Avellino 31 Catania 30 Teramo 28 Foggia 28 Catanzaro 28 Turris 27 Palermo 24 Juve Stabia 23 Virtus Francavilla 22 Vibonese 21 Casertana 21 Viterbese 18

Monopoli 17 Potenza 16 Bisceglie 14 Paganese 12 Cavese 8

