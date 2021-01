SERIE C: pari Catanzaro, Casertana corsara a Castellammare. Ecco la nuova classifica

Nelle ultime ore sono state disputate le gare Juve Stabia-Casertana e Catanzaro-Viterbese, rispettivamente valide per il recupero della 17/ e 18/a giornata del girone C di Serie C. Colpo esterno nel derby campano, dove la Casertana è riuscita ad imporsi per 2-0: reti di Turchetta (45′) e Castaldo (91′). Reti biance, invece, al “Ceravolo”. In virtù di questi risultati, ecco come cambia la classifica del raggruppamento meridionale:

CLASSIFICA

Ternana 49 Bari 41 Avellino 34 Catanzaro 32 Catania 30 Teramo 29 Foggia 29 Turris 27 Palermo 25 Casertana 24 Juve Stabia 23 Vibonese 22 Virtus Francavilla 22

Monopoli 20 Viterbese 19 Potenza 16 Bisceglie 15 Paganese 12 Cavese 9

