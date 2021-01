SERIE C: presidenza, si va verso la conferma di Ghirelli

Con ogni probabilità sarà ancora Francesco Ghirelli a presiedere la Lega Pro. Il 12 gennaio si va alle urne e Marcel Vulpis, inizialmente pronto a rappresentare un’alternativa alla candidatura di Ghirelli, ha stretto un patto con lui dedicandosi alla vicepresidenza con deleghe al marketing e alla comunicazione, in sinergia con Luigi Ludovici. Nelle scorse settimane si era fatto anche il nome di Luigi Barbiero – dirigente della Lega Dilettanti – come figura professionale pronta a scendere in campo per la poltrona da Presidente, ma a questo punto difficilmente lo farà. Ghirelli riscuote molti consensi e, a meno di sorprese, continuerà a governare la Lega Pro presentandosi come candidato unico alle elezioni federali.

