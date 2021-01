IL SINDACO: “Questo è un giorno storico per Catania ed il Catania. Grazie a Joe per quello che farà”

Il Sindaco di Catania Salvo Pogliese, presente a Torre del Grifo nel giorno in cui è stato firmato il contratto preliminare d’acquisto del Calcio Catania. Queste le dichiarazioni raccolte da TuttoCalcioCatania.com:

“E’ un giorno storico per i colori rossazzurri e per la nostra città. Parlo da tifoso e da Sindaco. Ringrazio per l’ennesima volta gli eroici imprenditori della Sigi che hanno fatto una scelta semi-eretica il 23 luglio che deve rimanere nell’album dei ricordi più belli di questa città e società, non va dimenticato. Ringrazio anche Tacopina ed il suo splendido staff, con l’avv. Arena ‘marca liotru’ che ha svolto un ruolo importantissimo insieme all’avv. Augello, Ferraù. Ognuno ha svolto il proprio ruolo e oggi inizia una nuova pagina di fondamentale importanza. Sono certo che Tacopina regalerà al Catania e ai catanesi soddisfazioni permettendo anche una crescita calcistica e sociale. Grazie a Joe per quello che farà”.

Il primo cittadino etneo ha anche pubblicato il seguente post sui social:

“Oggi è un giorno molto importante per la storia calcistica della nostra città. La promessa di un futuro più luminoso per il Catania 1946 non è più un miraggio, ma una certezza. Costruita giorno dopo giorno dal lavoro paziente, passionale, professionale di tutti coloro i quali hanno anteposto, con la piena collaborazione e sostegno concreto dell’Amministrazione comunale, al soddisfacimento dei loro legittimi interessi personali il bene superiore della nostra squadra di calcio. Nostra, di tutti noi, della città, dei suoi tifosi, di una intera comunità capace di identificarsi con quei due colori e la gloriosa storia che hanno scritto in settantaquattro anni”.

“In pochi mesi i coraggiosi imprenditori della Sigi hanno realizzato un miracolo; nei prossimi anni toccherà a Joe Tacopina l’onore di condurre il Catania verso approdi più confacenti alla grandezza di questa storia sportiva. Che non si misura nel numero dei successi, ma atttaverso valori antichi come onore, appartenenza, dignità. Non è un caso che tutto accada oggi, 16 gennaio, compleanno dell’indimenticabile presidente Massimino. Questo è il Catania. Dalle 19:05 è iniziata una nuova era: che possa dare lustro alla nostra maglia, alla nostra comunità, alla nostra città”.

VIDEO: le parole del Sindaco

