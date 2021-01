SONDAGGIO CHIUSO – Russotto: il 70% dei tifosi approva il ritorno

Il Catania ha formulato un’offerta nei giorni scorsi per il contratto di Andrea Russotto, definendo la trattativa con la Cavese. Si è concretizzato, quindi, il ritorno in Sicilia dopo avere vissuto tre stagioni in rossazzurro. A proposito dell’ingaggio di Russotto, immediatamente disponibile per Catania-Foggia, abbiamo chiesto ai tifosi se fossero favorevoli o contrari. I risultati definitivi del sondaggio di TuttoCalcioCatania.com indicano che una percentuale pari al 70% dei votanti si è espressa favorevolmente. Una buona fetta di utenti, quindi, vede di buon occhio il ritorno dell’attaccante romano alle pendici dell’Etna.

