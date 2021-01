TACOPINA: in attesa della firma, si prenota per Catania-Foggia

Come già riportato, si terrà in giornata una importante riunione nell’ottica di arrivare alla felice conclusione della trattativa per il passaggio di proprietà a Joe Tacopina. Qualche mal di pancia interno alla Sigi, ma la sensazioni restano positive. Successivamente la palla passerà all’avv. Salvo Arena, legale rappresentante di Tacopina, che con il collega Giuseppe Augello proseguirà la negoziazione giungendo alla tanto attesa firma del preliminare d’acquisto prevista per sabato 9 gennaio. Poi sarà la volta del tycoon statunitense, che ha fissato il ritorno alle pendici dell’Etna per il 13 gennaio e prenotato la visione della prima partita live allo stadio “Angelo Massimino” in occasione di Catania-Foggia, in programma domenica 17 gennaio e valida per l’ultima giornata del girone d’andata di Serie C. Il closing, invece, è previsto entro la fine del mese.

