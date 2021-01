TACOPINA: “Investimento da 35-40 milioni per il Catania, i pochi tifosi diffidenti cambieranno idea su di me…”

Joe Tacopina, che intanto ha lasciato Catania facendo ritorno negli States ma tornerà in Sicilia tra una ventina di giorni, ai microfoni di SalaStampa – su PrimaTv – parla dell’investimento che intende sostenere per il rilancio della società rossazzurra:

“Torre del Grifo rappresenterà una grande risorsa, non solo per la cura del settore giovanile a cui tengo veramente tanto. Qui c’è anche una spa, una piscina, una palestra, un centro di fisioterapia e tantissimi strumenti che attirano turisti. Affacciandomi dalla finestra riesco ad ammirare l’Etna, proprio davanti ai miei occhi. Questo posto è magnifico. Le entrate di Torre del Grifo le investiremo nel Calcio Catania. Ci sono tanti step da affrontare. Il nostro piano è di 4-5 anni investendo 35-40 milioni di euro. Ovviamente ci sono molti debiti da estinguere ma abbiamo tantissime cose da fare, rendere più forte la squadra, investire a Torre del Grifo per portare la struttura ad alti livelli con dei top manager. Metteremo un sacco di soldi in questo progetto, ma lo faremo responsabilmente. E’ un impegno con i miei investitori, quello di assicurare stabilità al Catania, poi faremo tutto il necessario per portare in alto il Catania, che è un brand per la città. Tornando in Serie A andremo a giocare tornei in Nord America, in Cina, in tutto il mondo”

“Ai tifosi diffidenti cosa dico? Non ne ho ancora incontrati, se ne esistono sono pochi. Possono guardare i miei 11 anni d’esperienza nel calcio, dimostrando che riesco a realizzare sempre ciò che prometto. Sono stato il primo presidente a promuovere tre squadre per tre volte di seguito. Darò tutto me stesso, cuore e anima per riuscirci anche qui. Non sono come Pallotta (ex Roma) che si faceva vedere ogni 5 mesi per tre giorni e poi andava via. I tifosi che non sono ottimisti cambieranno idea, tantissimi altri sono già molto entusiasti ed eccitati per il futuro. Nessuno è obbligato a fidarsi ma dovranno avere pazienza e vedere cosa succederà. Ne saranno orgogliosi. Non vinceremo ogni partita ma rappresenteremo la città in un grande modo”

“A quale imprenditore mi ispiro? Gianni Agnelli, un grande businessman. Ho provato ad imparare un pò da tutti ma seguo il mio modello, le mie strategie. Il numero uno del Real Madrid Florentino Perez è un mio grande amico, ho studiato il modo in cui il Real lavora, è il numero uno al mondo dal punto di vista dirigenziale. Acquisti nel mercato di gennaio? Sì, ce ne saranno. Sfortunatamente il closing si farà a febbraio e legalmente non potrò mettere soldi da investire sul calciomercato invernale ma posso contare sulle mie solide relazioni con manager e dirigenti di squadre italiane, discutendo con Pellegrino – che sta facendo un grande lavoro – per rinforzare la squadra e avere una chance ai play off”.

