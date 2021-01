TACOPINA: “E’ un grande onore, sono orgoglioso. Catania sarà l’esperienza più emozionante per me. Mercato in sinergia con Pellegrino”

Firmato il contratto preliminare d’acquisto del Calcio Catania, Joe Tacopina – che sarà formalmente il nuovo Presidente rossazzurro – rilascia alcune dichiarazioni all’esterno della struttura di Torre del Grifo Village. Ecco quanto evidenziato da TuttoCalcioCatania.com:

“E’ un grande onore, sono molto orgoglioso. Io sono siciliano di sangue, nel cuore, mia madre è nata in Sicilia. Questo rappresenta un momento importante, il primo passo. Quello successivo sarà il closing. Nelle mie precedenti esperienze nel calcio non ho mai trovato un Sindaco che abbia dato un supporto così importante e con un entusiasmo tanto straordinario. E’ importante per la città. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i membri ma soprattutto Nicolosi per il grande supporto e quello che ha fatto la Sigi per il Catania, ringrazio l’avv. Ferraù per lo straordinario impegno, tutti i professionisti del team ed i miei partner. Abbiamo superato una fase importante, la più importante sarà quella in cui, con i miei investitori, mi dedicherò pienamente allo scopo di far crescere il Catania e riportarlo dove merita, prima in B e poi ancora più in alto”.

“Mercato? Parleremo con Maurizio Pellegrino, sarà lui il nostro Direttore Sportivo e rispetteremo il lavoro fatto finora con la squadra. Non abbiamo ancora formalmente chiuso l’operazione d’acquisto con il closing, ma sicuramente c’è grande spirito di collaborazione sul calciomercato. Quest’avventura è la più emozionante per me nel calcio. Rivolgo un particolare ringraziamento a tutti i tifosi del Catania, che negli ultimi mesi mi hanno incoraggiato esprimendomi grande entusiasmo per l’ingresso nel Calcio Catania. Anche grazie a loro sono andato avanti nella trattativa con grande determinazione”.

—A breve disponibile il video di Tacopina—

