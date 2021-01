TELENOVELA MAZZARANI: il Livorno prova a convincerlo a tornare sui suoi passi

Continua la telenovela Mazzarani. Dopo tanti rinvii legati alla mancata sostituzione della fideiussione necessaria per definirne il suo ingaggio, Andrea Mazzarani ha pubblicamente dichiarato di non aspettare ancora, salutando giocatori e staff del Livorno dopo essersì allenato con loro in questi mesi. Aveva anche aggiunto che sarebbe tornato a Catania, valutando le tante offerte ricevute. Adesso però lo scenario potrebbe mutare ancora in direzione Livorno. Sì, perchè la società amaranto ha fatto sapere che la fideiussione è in arrivo martedì. Se davvero sarà così e la dirigenza livornese avrà la certezza dei documenti firmati, proverà a fare un tentativo per convincere il calciatore a tornare sui suoi passi.

