TORRE DEL GRIFO: allenamenti ripresi. Pinto ancora indisponibile, Pecorino in forse

Il Catania ha svolto oggi pomeriggio, a Torre del Grifo, il primo allenamento settimanale in vista della sfida alla Paganese, in programma domenica alle 15.00 allo stadio “Marcello Torre”. Dopo gli esercizi di prevenzione in palestra e il circuito di riscaldamento tecnico in campo, il gruppo ha sostenuto una sessione di lavoro aerobico, seguita da sviluppi ad alta intensità in fase di possesso palla. Ancora indisponibile Pinto, programma individualizzato per Pecorino. La preparazione proseguirà domani con una doppia seduta, giovedì con inizio alle 14.30 e venerdì dalle 11.00. Sabato, alle 9.30, la rifinitura.

