TORRE DEL GRIFO: tamponi e lavoro individuale

I rossazzurri, giunti ieri sera a Torre del Grifo per il primo raduno del 2021, si sono sottoposti in mattinata ai tamponi. Il Calcio Catania comunica che, in attesa dell’esito degli stessi e nel pieno rispetto del protocollo vigente, Mister Giuseppe Raffaele ha disposto e diretto lo svolgimento di allenamenti individuali. E’ la prima d’avvicinamento alla trasferta di Caserta, fissata per domenica 10 gennaio allo stadio “Alberto Pinto”, valida per la 18/a giornata del girone C di Serie C e visibile su Sky.

