ULTIM’ORA: Pinto salta la Casertana, Maldonado ci sarà

Nota ufficiale Calcio Catania

Il Catania ha sostenuto oggi, a Torre del Grifo, la penultima seduta d’allenamento settimanale: in gruppo anche Maldonado, Rosaia, Vicente ed Emmausso. Dopo una sessione di prevenzione in palestra, i rossazzurri si sono dedicati ad approfondimenti tattici differenziati per reparti, seguiti da una partitella. Unico indisponibile Giovanni Pinto, che si è sottoposto a visita specialistica a causa della riacutizzazione dei postumi di una distorsione al ginocchio sinistro: l’esterno dovrà svolgere un programma di recupero per essere nuovamente a disposizione alla fine del mese.

