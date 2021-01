VERSO CASERTANA – CATANIA: alla scoperta dei “falchetti”

La Casertana sarà il primo avversario sulla strada del Catania nel 2021. La squadra campana è alle prese con una posizione di classifica deficitaria (penultimo posto in tandem con la Paganese) e dunque obbligata a rimboccarsi le maniche al fine di ottenere la salvezza.

Il cammino in campionato dei “falchetti” finora è stato tutt’altro che entusiasmante: dodici punti racimolati in quattordici incontri (frutto di tre vittorie, tre pareggi e otto sconfitte, media 0,85 punti a partita) e peggior difesa casalinga del Girone C con 17 reti incassate al pari del Potenza. Tuttavia all’ombra della Reggia si guarda al futuro con fiducia ed ottimismo. Confortante in tal senso il recupero di numerosi elementi in vista dell’imminente gara di campionato con gli etnei, anche se l’obbiettivo di medio termine rimane lo scontro diretto con la Paganese in programma il 17 gennaio.

Dal mercato sono già arrivati due tasselli (Cristiano Del Grosso e Gianluca Turchetta) chiamati ad alzare il livello di un organico giovane ma lacunoso, guidato da un allenatore (Federico Guidi) alla sua seconda esperienza tra i professionisti dopo anni di settori giovanili (Empoli e Fiorentina) e under azzurre.

Tra le fila dei “falchetti” militano tre vecchie conoscenze rossazzurre: il difensore centrale Luigi Carillo (in Primavera nel 2014-15 con una presenza in prima squadra), il laterale sinistro Lorenzo Valeau (6 presenze tra marzo e maggio 2019) e l’attaccante Francesco Fedato (9 presenze tra febbraio e maggio 2014).

Il giocatore di punta della squadra è l’attaccante Luigi Castaldo, il quale ha speso gran parte della propria carriera nella natia Campania arrivando a giocare fino in Serie B con le maglie di Nocerina e Avellino. A dispetto delle trentotto primavere si tratta pur sempre di un cliente scomodo per le difese avversarie, capace di guidare il reparto offensivo in solitaria pur se sostenuto da due esterni dotati di rapidità e buona tecnica individuale.

La storia del club casertano (la cui fondazione si fa risalire al 1908) è stata segnata da fasi alterne. L’apice raggiunto restano sin qui le due partecipazioni in Serie B nelle stagioni 1970-71 e 1991-92, quest’ultima conclusa con una retrocessione al termine dello spareggio perso con il Taranto ai tempi supplementari sul campo neutro di Ascoli Piceno.

