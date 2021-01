VERSO CASERTANA – CATANIA: Claiton non ancora al 100%, Zanchi centrale?

Andrea Zanchi ancora in campo nella linea difensiva a tre, braccetto di sinistra? Le dichiarazioni di Mister Giuseppe Raffaele prima della partenza per Caserta sulle condizioni di Claiton, lasciano intuire che il difensore brasiliano non giocherà domenica. L’impiego di Zanchi nel 3-5-2 potrebbe rappresentare la soluzione migliore, con Noce in alternativa. A quel punto, sulla fascia laterale, spazio ad uno tra Kevin Biondi e Alessandro Albertini sull’out mancino vista l’assenza di Pinto. A centrocampo recupera Rosaia, da valutare se Maldonado giocherà dall’inizio o entrerà a gara in corso. In avanti, lotta a tre (Sarao, Pecorino, Piccolo) per due maglie.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***