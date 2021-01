VERSO CASERTANA – CATANIA: ecco gli attuali rossazzurri già a segno contro i falchetti

Considerando i giocatori attualmente in forza al Catania che figurano nella lista delle convocazioni per l’impegno con la Casertana, tre di loro hanno trovato la via del gol in passato contro la formazione campana. Ci riferiamo ad Andrea Zanchi, Reginaldo e Manuel Sarao.

Zanchi entrò nel tabellino dei marcatori di un Casertana 2-1 Rieti risalente al 20 gennaio 2019, rispondendo al minuto 72 al momentaneo vantaggio rossoblu di Castaldo, prima del gol-vittoria firmato dall’ex rossazzurro Blondett.

Sarao, invece, contribuì al netto successo del Monopoli a Caserta il 14 ottobre 2017 siglando il gol del definitivo 3-0. In seguito, il 6 ottobre 2018, Saraò sbloccò il risultato in favore della Virtus Francavilla, poi sconfitta per 1-2.

Due reti anche per Reginaldo, vittorioso con le maglie di Trapani e Reggina. Nel primo caso piegando la resistenza dei falchetti al “Provinciale” il 30 settembre 2017, con il brasiliano autore del decisivo 2-1; nel secondo, chiudendo sul 2-0 l’incontro Reggina-Casertana risalente al 10 novembre 2019.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***