VERSO CASERTANA – CATANIA: Guidi, nuovo confronto con una squadra siciliana e prima volta coi rossazzurri

Per la prima volta Federico Guidi, attuale allenatore della Casertana, affronterà il Catania. Non si tratterà, comunque, del primo confronto in assoluto per il tecnico fiorentino al cospetto di una formazione siciliana. Si registra infatti un precedente con il Palermo che risale al mese scorso: finì 2-0 al “Barbera” per la compagine rosanero (marcatori Rauti e Lucca). Prima ancora, alla guida della Fiorentina Primavera, affrontò invece in sei occasioni la Primavera del Trapani nel campionato di categoria collezionando, tra il 2014 ed il 2017, un pareggio (2-2) e cinque nette affermazioni (4-1, 4-0, 5-1, 7-0 e 7-1). In quegli anni Vincenzo Guerini, attuale Direttore dell’Area Tecnica del Catania, era operativo proprio nello staff dirigenziale della Fiorentina in qualità di club manager (per un brevissimo periodo allenò anche i viola).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***