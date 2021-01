VERSO CATANIA – FOGGIA: allenamenti ripresi. Pecorino dovrebbe recuperare, Del Prete in forse

Ieri il Catania ha svolto a Torre del Grifo il primo allenamento in vista della sfida al Foggia in programma domenica alle 15.00 al “Massimino”. Dopo una sessione di prevenzione e core stability in palestra, lavoro aerobico e possesso palla ad alta intensità. In chiusura, partitella. La preparazione prosegue oggi, con una doppia seduta, giovedì e venerdì con due sessioni pomeridiane. Sabato, alle 11.00, la rifinitura. Pecorino, bloccato da un risentimento muscolare nel pre-gara di Caserta, dovrebbe essere regolarmente disponibile. Si va, inoltre, verso il recupero di Claiton mentre Pinto è ancora out.

Anche il Foggia ha ripreso ad allenarsi, da ieri pomeriggio sul manto erboso dello “Zaccheria”. Attivazione tecnica, lavoro aerobico alternato ad una serie di partitelle a tema per i calciatori che non hanno giocato contro la Juve Stabia e per quelli subentrati; allenamento defaticante, invece, per il gruppo che ha disputato l’intero match compreso Fumagalli. Terapie specifiche per Del Prete (ex di turno) e Spadoni. Oggi pomeriggio seduta unica.

