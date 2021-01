VERSO CATANIA – FOGGIA: ecco gli attuali rossazzurri già a segno contro i satanelli

Considerando i giocatori attualmente in forza al Catania che figurano nella lista delle convocazioni per l’impegno casalingo con il Foggia, tre di loro hanno trovato la via del gol in passato contro la formazione pugliese. Ci riferiamo ad Antonio Piccolo (ex di turno), Reginaldo e Andrea Russotto.

Piccolo conserva un ricordo molto positivo del gol siglato allo “Zaccheria” a novembre 2017, quando indossava la casacca della Cremonese. 2-3 finale, proprio l’attaccante ora in forza al Catania siglò la terza rete ospite al 56′ su calcio di punizione (Serie B).

Reginaldo, anch’egli nel campionato cadetto, entrò nel tabellino dei marcatori in un Foggia-Pro Vercelli datato 29 marzo 2018. Sua la rete del momentaneo vantaggio piemontese (8′) ma furono i padroni di casa a spuntarla, ribaltando il risultato con Deli e Martinelli.

Russotto è andato a segno due volte contro i satanelli (Lega Pro), in entrambi i casi vestendo la maglia del Catanzaro. Prima pareggiando 1-1 a Foggia con rigore trasformato dal giocatore romano al 25′ (2014), poi contribuendo al sonoro 3-0 rifilato al “Ceravolo”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***