VERSO CATANIA-MONOPOLI: all’andata Silvestri regalò ai rossazzurri il primo successo in campionato

Domenica pomeriggio il Catania affronterà il Monopoli per la 2/a giornata di ritorno del girone C di Serie C. Gara che, all’andata, regalò tre punti d’oro alla formazione rossazzurra che ottenne la prima vittoria in questo campionato. Finì 0-1 al “Vito Simone Veneziani”. Al Catania di Raffaele bastò un gol di Tommaso Silvestri per archiviare la pratica biancoverde su un campo molto insidioso: sugli sviluppi di una punizione ben calciata da Rosaia, perfetto inserimento in area di Silvestri che, di testa, trafisse Pozzer al 52′.

Fu un meritato, ottenuto nel contesto di una partita che non regalò tantissime emozioni ma combattuta sul piano agonistico. Particolarmente attenta la retroguardia catanese, prova ne sia che i padroni di casa non riuscirono a creare alcun presupposto di pericolo nell’arco dei 90′ più recupero. L’Elefante credette con più forza e voglia nella conquista dei tre punti, azzerando completamente la penalizzazione in classifica.

VIDEO: gli highlights della partita

