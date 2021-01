VERSO CATANIA-MONOPOLI: nuova settimana di lavoro, attese novità dall’infermeria

Il Catania è rientrato da Pagani senza disputare il match con la locale compagine azzurrostellata. Le precarie condizioni del terreno di gioco dello stadio “Marcello Torre” hanno determinato il rinvio a data da destinarsi della partita. Attese comunicazioni dalla Lega Pro in merito al giorno in cui sarà recuperato l’incontro (presumibilmente in infrasettimanale).

Inizia una nuova settimana di lavoro per la squadra allenata da Peppe Raffaele, il quale prima di lasciare lo stadio di Pagani ha fatto il punto della situazione sull’infermeria. Emanuele Pecorino, fermo da due settimane per un problema di natura muscolare, si sottoporrà ad ulteriori accertamenti in modo tale da definire il programma di recupero. Nel corso della settimana potrebbe rivedersi in gruppo Giovanni Pinto, anche se stando a quanto dichiarato dal tecnico Raffaele dovrebbe restare fuori dalla lista dei convocati di Catania-Monopoli. Andrea Russotto sarà regolarmente a disposizione, mentre Manuel Sarao sarà chiamato a scontare il turno di squalifica indetto dal giudice sportivo.

Nel frattempo il campionato non si è fermato. Ternana e Bari mantengono salde le posizioni di testa, Avellino e Catanzaro colgono successi importanti in ottica terzo posto. Il Monopoli, prossimo avversario sulla strada dei rossazzurri, vince e convince al cospetto della Juve Stabia. La squadra allenata da Beppe Scienza si rimette in marcia rifilando quattro reti alle Vespe e promette battaglia domenica al “Massimino”. Al Catania servirà la solita dose di convinzione e fame agonistica per venire a capo della questione mentre in sede di calciomercato sono attesi ulteriori movimenti sia in entrata che in uscita.

