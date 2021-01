VERSO CATANIA – MONOPOLI: sesta gara al “Massimino” in questa stagione

Spesso, in questa stagione, il Catania è stato costretto a giocare le gare casalinghe a Lentini per via dei lavori di manutenzione straordinaria del manto erboso dello stadio “Angelo Massimino”. Ad oggi sono cinque le gare effettivamente disputate in casa dai rossazzurri, vittoriosi solo in due occasioni e con il risultato di 2-1. Curiosamente a Catania, finora, nessun incontro è stato caratterizzato dalla realizzazione di più di 2-3 gol e mai la porta è rimasta inviolata.

Domenica pomeriggio gli etnei ospiteranno un avversario ostico, il Monopoli. L’obiettivo è quello di centrare la terza vittoria al “Massimino” proseguendo la corsa ai piani alti della classifica.

Il ruolino di marcia dell’Elefante in questa stagione al “Massimino”:

Vittorie 2

Pareggi 2

Sconfitte 1

Gol fatti 7

Gol subiti 6

Differenza reti +1

Catania 1-2 Notaresco (Coppa Italia)

Catania 1-1 Paganese

Catania 2-1 Vibonese

Catania 1-1 Catanzaro

Catania 2-1 Foggia

